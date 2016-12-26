Предупреждение об опасности употребления суррогатного алкоголя

Число погибших от отравления суррогатным концентратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске достигло 74 человека. Пострадавшие выпивали косметическое средство, не предназначенное для употребления вовнутрь. На этикетке имелось соответствующее предупреждение, однако оно осталось без внимания беспечных покупателей вследствие слишком привлекательной цены – 30-40 рублей за бутылку средства объёмом 0,25 мл.

По факту гибели людей Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Недобросовестным изготовителям и продавцам смертельно опасного суррогата грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В очередной раз следует напомнить, что употребление различных косметических средств (лосьонов, настоек, тоников и пр.) категорически запрещено. Не подвергайте смертельной опасности свою жизнь!