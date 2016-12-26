Тольяттинцы выиграли всероссийский турнир по фехтованию

В Саратове прошел турнир на призы олимпийских чемпионов Юрия Сисикина, Валентины Прудсковой и Юрия Шарова. Завершали программу соревнований саблисты.
Победителями и призерами стали воспитанники тольяттинской КСДЮСШОР «Волгарь», сообщает управление физической культуры и спорта мэрии.
Сабля, мальчики (2003–2005 г.р.)
Личное первенство (96 участников)
3 место. Дмитрий Насонов.
Командное первенство (22 команды)
2 место. Тольятти-1 (Самарская область).
Сабля, девочки (2003–2005 г.р.)
Личное первенство (66 участниц)
2 место. Алиса Ковалёва.
Сабля, мальчики (2005–2006 г.р.)
Личное первенство (37 участников)
1 место. Алексей Кочетов.
Сабля, девочки (2005–2006 г.р.)
Личное первенство (26 участниц)
3 место. Серафима Агапова.