Тольяттинцы выиграли всероссийский турнир по фехтованию

В Саратове прошел турнир на призы олимпийских чемпионов Юрия Сисикина, Валентины Прудсковой и Юрия Шарова. Завершали программу соревнований саблисты.

Победителями и призерами стали воспитанники тольяттинской КСДЮСШОР «Волгарь», сообщает управление физической культуры и спорта мэрии.

Сабля, мальчики (2003–2005 г.р.)

Личное первенство (96 участников)

3 место. Дмитрий Насонов.

Командное первенство (22 команды)

2 место. Тольятти-1 (Самарская область).

Сабля, девочки (2003–2005 г.р.)

Личное первенство (66 участниц)

2 место. Алиса Ковалёва.

Сабля, мальчики (2005–2006 г.р.)

Личное первенство (37 участников)

1 место. Алексей Кочетов.

Сабля, девочки (2005–2006 г.р.)

Личное первенство (26 участниц)

3 место. Серафима Агапова.