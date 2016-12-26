Синоптики прогнозируют комфортную погоду на Новый год

На территорию Самарской области продолжает поступать тёплый и влажный воздух Атлантики. В течение предстоящей рабочей недели ожидается комфортная погода с небольшим снегом, туманами, слабым гололёдом. Температурный фон останется повышенным для этого времени года.

Температура воздуха на неделе ожидается выше климатической нормы на 4 градуса, сообщили в Тольяттинской гидрометобсерватории. В среду и четверг возможен снег и слабая метель, ветер юго-западный 5-10 м/c, порывами до 13 м/c. В течение недели ночные температуры будут повышаться от -9 до -7 градусов, дневные — от -5 до -3 градусов к выходным.

Ночь с 31 на 1 ожидается без существенных осадков, температура воздуха -8 градусов.