Самые интересные события последней недели уходящего года в Тольятти

Год подходит к концу, а интересные мероприятия в Афише Тольятти только прибавляются, и последняя неделя уходящего года не стала исключением. Предлагаем вашему вниманию главные события недели, которые стоит посетить.

Поклонники кино, не пропустите главные кинопремьеры недели. Эпический блокбастер «Викинг», премьеру которого называют главным событием года российского кино. В основе картины заложены исторические факты по древнерусскому летописному своду «Повесть временных лет». Для семейного просмотра стартует мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лед» - новые приключения знакомых всем с детства героев Кая и Герды. Обе картины можно будет посмотреть в кинотеатрах уже в этот четверг, 29 декабря. Расписание киносеансов будет доступно тут.

Для тех, кто затаив дыхание ожидает чего-то удивительного и сказочного – спектакль «Золотые яблоки» - по мотивам русских народных сказок. Сказка наполнена русским духом, удивительными персонажами, яркими профессиональными актерами, разнообразием русской народной и современной музыки, красочностью декораций, простотой текста. Юные зрители и родители получат новогодний заряд позитива на целый год. Подробности и стоимость билетов сморите здесь.

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на выставку абстракции «Твои руки были холодными в прошлом марте». На выставке молодые художники исследуют понятие абстракции через живопись, фотографию, звук, инсталляцию, стрит-арт, видео, текст. Выставка выступает в качестве краткого наглядного пособия по абстракции: знаковые работы прошлого, художественные размышления современных авторов и теоретические тексты, сопровождающие выставку, создают «дружественный интерфейс», который легко читается посетителем. Детали читайте тут.

В эти предпраздничные дни новогодняя афиша изобилует корпоративами, заведения города готовы подарить вам незабываемый праздник: танцы, музыкальные эксперименты, шоу-программы на любой вкус ищите в новогоднем разделе.

В самом разгаре сезон детских новогодних утренников и представлений. Афиша детских мероприятий.

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