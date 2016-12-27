Поздравление Губернатора Самарской области с Днем спасателя

Уважаемые работники и ветераны спасательных служб!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя Российской Федерации!

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области выполняют сложную и ответственную работу, проявляя при этом высочайшую слаженность, мужество, решительность и силу духа.

Стихийным бедствиям, техногенным катастрофам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям вы всегда готовы противопоставить умение действовать в экстремальной обстановке, хладнокровие, мастерство и выдержку.

Выбрав для себя нелегкую профессию спасателя, вы с честью выполняете свою благородную миссию, оберегая спокойствие, безопасность, здоровье и жизни наших граждан.

Самой искренней признательности жителей губернии заслуживают ветераны спасательных служб. Ваши знания и опыт, заложенные вами традиции служат хорошим подспорьем в воспитании и подготовке молодого поколения сотрудников МЧС.

Позвольте выразить вам глубокую благодарность за верность долгу и своему высокому призванию, за готовность к самопожертвованию во имя спасения людей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, большого личного счастья и успехов в Вашей благородной службе на благо Отечества!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин