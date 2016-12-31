Новогоднее поздравление от мэра Тольятти

Дорогие тольяттинцы!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Новогодняя ночь это время подводить итоги и строить планы на будущее. Уходящий год был непростым, но именно он заложил фундамент развития города на долгое время вперед.

Я хочу поблагодарить каждого из вас за честный труд и огромный вклад в будущее Тольятти. Наш город это место, где живут успешные люди: профессионалы своего дела, талантливые творцы и хорошие родители. Желаю всем тольяттинцам силы и мудрости, чтобы вы могли достойно отвечать на вызовы жизни.

Счастья и благополучия вашим семьям. С Новым годом!

Мэр Сергей Андреев
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  2. TLT.ru
  3. 31.12.2016 11:04 [148] (0)
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