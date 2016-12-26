У КПП на крупном городском предприятии изъято 140 литров контрафактного алкоголя

25 декабря сотрудниками отделения по исполнению административного законодательства совместно с сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти проведены профилактические мероприятия по пресечению фактов продажи контрафактной алкогольной продукции в районе проходных одного их крупных предприятий города.

В ходе проведения мероприятий в районе контрольно пропускного пункта предприятия были задержаны трое граждан, осуществлявших продажу алкогольной продукции неизвестного происхождения из принадлежащих им легковых автомобилей, сообщили в МВД.

Алкогольная продукция в количестве 139,5 литров изъята и направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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  2. TLT.ru
  3. 26.12.2016 18:32 [472] (1)
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