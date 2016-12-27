Для маленьких тольяттинцев в больничных палатах устроили праздник

Начальник Госавтоинспекции г.Тольятти подполковник полиции Сергей Фокин совместно с Русским радио Тольятти посетили детишек, находящихся на лечении в детском травмотологическом отделении городской больницы №5.

Не всех ребят выпишут домой к Новому году, поэтому и появилась идея устроить им маленький праздник в больничной палате. Дед Мороз Русского радио Тольятти и его внучки Снегурочки пришли в больницу поздравить детей и вручить им подарки. Выслушав новогодние стихотворения и песни детей, добрый дедушка Мороз и Снегурочки дарили сладкие подарки. А начальник тольяттинской Госавтоинспекции вручал им и их родителям книгу с Правилами дорожного движения и световозвращающие браслеты, рассказывая о необходимости их использования в вечернее время на прогулках, когда их выпишут из больницы.

В благодарность за такой маленький, но все таки праздник, дети дарили свои искренние улыбки радости. Давали обещания поскорее выздороветь и вести себя внимательно на улицах и дорогах нашего города, сообщает ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти.