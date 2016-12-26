Сотрудники Госавтоинспекции вручили малышам сладкие подарки  

По традиции, в преддверии Нового года сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района посетили воспитанников дошкольного учреждения и подарили сладкие подарки.

Малыши детского сада «Василек» с. Васильевка ждали гостей в погонах с волнением и радостью. Дети подготовили тематическое выступление по Правилам дорожного движения. Вместе с надежным другом Светофором, малыши прошли все испытания достойно, показали знания дорожной азбуки, были очень внимательными и вежливыми участниками дорожного движения.

В завершении выступления, малышей вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили сотрудники полиции. Они подарили подарки - сладкие имбирные пряники с логотипом ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району. Также стражи порядка отметили активное участие детского сада в конкурсе фоторабот на тему «В детском кресле – безопасно!», и пожелали детям и их родителям продолжать принимать участие в подобных мероприятиях.

Провожая гостей, воспитатели поблагодарили полицейских за приятный визит, отметив насколько важны для детей, их родителей и полицейских подобные встречи в «семье» детского сада.
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  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 26.12.2016 19:34 [157] (0)
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