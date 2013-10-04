В Ставропольском районе участковые отчитаются о проделанной работе перед населением

Жителей Ставропольского района приглашают на встречу с участковыми уполномоченными полиции О МВД России по Ставропольскому району, в связи с отчетами перед населением о проделанной работе за 2016г.:

16.01.2017г. в 18:00

с. Васильевка, ул. Клубная, 14

с. Н. Санчелеево, ул. Красноармейская, 40

с. Тимофеевка, ул. Школьная, 54А

п. Приморский, ул. Советская, 4

с. Александровка, ул. Фабричная, 34

18.01.2017г. в 18:00

с. Узюково, ул. Советская, 100Д

с. Верхнее Санчелеево, ул. Красноармейская, 25

с. Выселки, ул. Победы, 62

с. Подстепки, ул. Советская, 1А

Б. Рязань, ул. Коммунальная, 26Б

20.01.2017г. в 18:00

с. Пискалы, ул. Дружбы, 9

с. Ташелка, ул. Ремнева, 2

п. Луначарский, ул. Злобина, 7

с. Ягодное, ул. Советская, 55

с. С. Солонец, ул. Куйбышева, 46

23.01.2017г.

в 18:00: с. Мусорка, ул. Почтовая, 15; с. Жигули, ул. Центральная, 28А

в 16:00 с В. Белозерки, ул. Советская, 8

25.01.2017г. в 18:00

с. Н. Бинарадка, ул. Центральная, 26

с. Хрящевка, ул. Полевая, 1

Как сообщили в О МВД России по Ставропольскому району, на отчете перед населением для присутствующих будет доведена оперативная обстановка на обслуживаемом участке; информация о мерах, предпринимаемых участковыми уполномоченными полиции для снижения уровня преступлений и правонарушений; информация по предупреждению совершения краж из домов и СДК, телефонных мошенничеств и угонов автомобилей. Будет разъяснена ответственность за нарушение общественного порядка, распитие алкогольной продукции в общественных местах.

Граждане будут проинформированы об антитеррористической безопасности. Так же затронется вопрос о нахождении несовершеннолетних в ночное время на улицах, об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток.

Граждане смогут задать любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, улучшению работы органов внутренних дел.