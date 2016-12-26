В Тольятти после вмешательства прокуратуры работники «Ставрспецтехника» получили зарплату с процентами за ее задержку

Прокуратурой Автозаводского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части своевременности выплаты заработной платы в ООО «Ставрспецтехника».

Было установлено, что обществом в нарушение ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации с августа по октябрь 2016 года заработная плата сотрудникам выплачивалась один раз в месяц и не в полном объеме. Кроме того, вопреки требованиям ст. 236 ТК РФ не начислены и не выплачены проценты за задержанную заработную плату. В связи с этим прокуратурой района в отношении ООО «Ставрспецтехника» и директора вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ.

Государственной инспекцией труда по Самарской области организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 32 000 рублей, сообщили в прокуратуре области.

Директору общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, задолженность по выплате заработной платы погашена, сотрудникам начислены и выплачены проценты за задержанную заработную плату, главный бухгалтер предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.