Житель Тольятти задержан с поддельными водительскими правами

Утром 18 декабря возле одного из домов, расположенных на улице Дзержинского, инспекторы ДПС остановили автомашину марки «Chevrolet Viva», водитель которой нарушил ПДД. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что 34-летний водитель проживает в Тольятти, официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

За использование заведомо подложного документа в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста, сообщает облГлавк.