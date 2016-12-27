АВТОВАЗ выпустит экологичную «Ниву»

Тольяттинский автогигант в 2017 году планирует выпуск пятидверной "Нивы", которая получит новую систему питания, позволяющей преодолевать с полными баками порядка 1000 км. пути. Осуществить эту задачу поможет дополнительный бак с топливом емкостью в 90 литров, который будет располагаться в багажном отделении LADA 2131, сообщает Лада Нива Клуб. Речь идёт о внедрении топливной системы на метане.

В данный момент на АВТОВАЗе активно внедряют подобные варианты топливной системы для автомобилей и они уже опробованы на таких моделях, как Лада Ларгус и Лада Веста.

В качестве мотора будет использоваться восьмиклапанный 1.7-литровый мотор мощностью 83 л.с. В период эксплуатации автомобиля на «голубом» топливе он сможет выдавать только 75 л.с., а количество максимальных оборотов снизится с 5000 до 4500 об/мин. Разгон от 0 до 100 км/ч у новой LADA 4x4 CNG будет составлять 21 секунду, что по сравнению со стандартными бензиновыми возможностями медленнее на 2 секунды. Максимальная скорость «Нивы» на экологичном топливе будет меньше на 14 км и составит всего 123 км/ч. Расход топлива на 100 км пути будет достигать 11 кубов газа в городе и 7.5 по трассе. С учётом того, что стандартного бензинового бака хватает на 500-600 км пути, а с метаном эта цифра вырастет в два раза, то при полной заправке всех резервуаров автомобиль сможет легко преодолеть более 1000 км. за один раз.