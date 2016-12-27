Тольяттинский хоккеист отметился в матче против Канады

В Канаде стартовал молодежный чемпионат мира (игроки до 20 лет). В составе сборной России в турнире принимает участие воспитанник тольяттинской школы хоккей Денис Гурьянов. В этом сезоне форвард, задрафтованный "Далласом", играет в АХЛ.

Уже в самом первом матче турнира россиянам пришлось выйти на лед против предельно мотивированных хозяев турнира. Наша сборная уступила канадцам со счетом 3:5. Точной передачей во время первого взятия ворот россиянами отметился воспитанник тольяттинского хоккея Денис Гурьянов.

Завтра команда России встречается с Латвией.
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  3. 27.12.2016 10:32 [184] (0)
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