В отношении водителя грузовика, разрушившего пост ДПС, ведется расследование

В отношении водителя грузовика Freightliner, утром 23 декабря врезавшегося в здание поста ДПС "Зеленовка", вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и ведется административное расследование за нарушение п. 9.10 ПДД РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, 66-летний водитель Freightliner, около 5:00 ехал по трассе М-5 со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди Skoda. После удара грузовик продолжил движение и врезался в кирпичное строение стационарного поста ДПС. Сотрудников полиции в этот момент в помещении не было. После случившегося водителя грузовика госпитализировали с травмами головы.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области уточнили, что ответственность за нарушение п. 9.10 ПДД предусмотрена ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа 1,5 тыс. рублей. Решение по факту ДТП будет принято после административного расследования.
  1. Происшествия
  2. Волга Ньюс
  3. 27.12.2016 11:02 [233] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus