В Тольятти прошли соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе

На стадионе «Торпедо» завершилось открытое зимнее первенство и чемпионат городского округа Тольятти по скалолазанию на искусственном рельефе среди юношей и девушек. В соревнованиях приняло участие 84 спортсмена, сообщили в управлении физкультуры и спорта мэрии.

Наиболее успешно выступили воспитанники КСДЮСШОР «Жигули» в возрастной группе 2002-2001 г.

девушки:  1 место — Моисеева Юлия, 2 место — Усольцева Софья, 3 место — Минеева Алена.

юноши:    1 место — Софрыгин  Тимофей, 2 место – Акимов Ян , 3 место — Васильев  Михаил

В группе 2003-2006 г.      

девушки: 3 место – Лосякова Анастасия

В чемпионате городского округа Тольятти по скалолазанию на искусственном рельефе среди юношей и девушек Недумов Ярослав занял 3 место.
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  3. 27.12.2016 11:34 [101] (0)
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