В Тольятти прошли соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе

На стадионе «Торпедо» завершилось открытое зимнее первенство и чемпионат городского округа Тольятти по скалолазанию на искусственном рельефе среди юношей и девушек. В соревнованиях приняло участие 84 спортсмена, сообщили в управлении физкультуры и спорта мэрии.

Наиболее успешно выступили воспитанники КСДЮСШОР «Жигули» в возрастной группе 2002-2001 г.

девушки: 1 место — Моисеева Юлия, 2 место — Усольцева Софья, 3 место — Минеева Алена.

юноши: 1 место — Софрыгин Тимофей, 2 место – Акимов Ян , 3 место — Васильев Михаил

В группе 2003-2006 г.

девушки: 3 место – Лосякова Анастасия

В чемпионате городского округа Тольятти по скалолазанию на искусственном рельефе среди юношей и девушек Недумов Ярослав занял 3 место.