Тольяттинский химико-технологический техникум получил новое лабораторное оборудование

В Тольяттинском химико-технологическом техникуме обновлено лабораторное оборудование, с помощью которого студенты проводят практические занятия, а также показывают химические опыты в школах и детских садах в целях популяризации химии. Обновление лаборатории осуществлено в рамках проекта техникума «Химики – в ряду творцов нашего будущего», который стал одним из победителей конкурса социально-значим ых проектов благотворительно й программы СИБУРа «Формула хороших дел».

В рамках проекта приобретена лабораторная посуда, оборудование и реактивы для лабораторных и практических работ студентов по химическим дисциплинам, закуплен проектор, мультимедийное учебное пособие «Введение в органическую химию» и электронные плакаты по общей химии. Также для студентов технического и естественно-научного профилей и преподавателей химических дисциплин появилась дополнительная учебно-методическая литература. Для демонстрации опытов в школах и детских садах в рамках проекта закуплены штативы, модели молекул, банки-капельницы, фильтрованная бумага.

В конце декабря внеклассный урок по химии прошел в пятом классе школы №55. О значении химии в жизни человека школьникам рассказал выпускник ТХТТ Павел Боймирзаев, который сегодня работает аппаратчиком на производстве синтетических каучуков «СИБУР Тольятти»: «Практически всё, что нас окружает: одежда, обувь, краски, даже сотовые телефоны – является результатом превращения химических веществ. Интересуйтесь химией, изучайте химию, в этой отрасли можно добиться больших успехов», - призвал он.

На занятиях студенты-химики использовали знакомые всем вещества: воду, соду, уксус, подсолнечное масло, пищевые красители. Из продемонстрированных опытов школьники узнали рецепт приготовления секретных чернил из лимонного сока и молока, убедились, что спирт, масло и вода являются несмешивающимися жидкостями. Также ребятам показали, как в домашних условиях изготовить лава-лампу и разноцветную пену.

«Химия, как и любая другая наука, интересна тогда, когда она наглядна. Поэтому химические опыты повышают интерес у детей к наблюдаемым явлениям, а также служат отправной точкой к раскрытию тайн природы и прививают интерес к химии, - рассказывает руководитель проекта, преподаватель ТХТТ Екатерина Митьковская. – Кроме этого, проект позволяет мотивировать студентов в учебе, а школьников – в выборе профессии. Поэтому в дальнейшем мы планируем развивать данное направление: расширять количество школ, задействованных в проекте, и формировать программы, рассчитанные и на старшие классы».

Ранее с данным проектом студенты выступили в подготовительной группе детского сада «Огонек», а также в первых и вторых классах школы №55. В рамках проекта в январе 2017 года на базе техникума планируется организовать городскую конференцию «Химия и жизнь».