В Тольятти на улице Борковской в ДТП пострадали две девочки (фото)

26 декабря в 19:45 на улице Борковской в Автозаводском районе произошло ДТП с пострадавшими. 

37-летний водитель автомобиля Hyundai Verna (водительский стаж - 18 лет) двигался со стороны улицы Коммунальной в направлении улицы Вокзальной. По предварительной версии полицейских, нарушив правила перестроения при осуществлении разворота, автомобилист допустил столкновение с Lada Granta под управлением мужчины 1981 года рождения (стаж - 16 лет), двигавшейся в попутном направлении. 

В результате ДТП две девочки 2004 и 2007 годов рождения, находившиеся на пассажирских сидениях отечественного автомобиля, получили травмы, с которыми доставлены бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение, сообщает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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  3. 27.12.2016 12:04 [25] (0)
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