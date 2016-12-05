Названы победители регионального конкурса «ФотоМоделька» - Зима 2017!

17 декабря в ТРК «Парк Хаус» состоялась торжественная церемония награждения победителей детского регионального конкурса «ФотоМоделька» - Зима 2017!
Конкурсная фото-сессия, организованная модельным агентством PODIUM, прошла в чудесной атмосфере, созданной сплоченной профессиональной командой:
Шикарные декорации были приготовлены творческим тандемом «Love Lab» vk.com/lovelabtlt;
Стилисты по имиджу Татьяна Майорова и Любовь Журавлева собрали чудесные образы участникам конкурса из новой зимней коллекции магазина детской одежды «Acoola»;
Стилисты Елена Имечем, Ирина Любимова, Ирина Широкова, Евгения Галиуллина, Ирина Таратушко завершили создание образа, расставив нужные акценты в макияже и прическе;
Замечательные фотографы, супер-профессионалы своего дела Юлия Тушницкая и Екатерина Боякова запечатлели очаровательных конкурсантов!
По итогам и процессу фото-сессии жюри были выбраны победители! А приз зрительских симпатий, 3-е место выбирались с помощью голосования в группе «Модельное агентство «Podium»
Каждый участник получил подарки и по 30 лучших обработанных фотографий!
Всем призерам были вручены шикарные призы от партнеров и организаторов конкурса:
В этот раз победителями стали:
Губнова Полина и Михайлова Анастасия – 1 место!
Бусловский Елизар и Новикова Екатерина – 2 место!
Алюшева Виктория и Овчарова Кристина – 3 место!
Поздравляем!!!
Финал конкурса – Церемония награждения победителей, получилась самой, что ни на есть новогодней! Дети-модели агентства PODIUM поразили зрителей своим умением не только красиво показывать одежду, но и креативно подходить к этому действу! Сальто в показе? Легко!
А самые маленькие воспитанники школы моделей дебютировали в показе «Новогодний бал» под чарующую музыку Чайковского «Щелкунчик»!
Конечно же, были конкурсы и зимняя лотерея с супер-призами:
- Фото-сессия от профессионального фотографа Екатерины Бояковой - vk.com/id1409219, vk.com/fotoizbushka!
- Фото-сессия от профессионального фотографа Юлии Тушницкой - vk.com/yulia1608, m.vk.com/fotobyjuliet!
- Картина-раскраска по номерам от сети магазинов Хобби ROOM (размер 40*50см) - vk.com/hobbyroom63!
- Сертификат на шопинг-сопровождение от профессионального стилиста Татьяны Майоровой - vk.com/tatiana_maior!
- Сертификат на 1000 рублей на посещение Семейного развлекательного центра «Сказочный город» - vk.com/skazgorod!
- Сертификат от Модельного агентства PODIUM на месяц обучения в Школе моделей PODIUM - vk.com/podiumtlt!
- Фоторамка «Семья» от Дизайнерских Фишек в Тольятти - vk.com/club122210533!
- Сертификат на посещение любого Мастер-класса от Фабрики идей «CLEVER» - vk.com/cclevertlt!
- Сертификат на месяц посещения спортивной секции по бразильскому боевому искусству КАПОЭЙРА - vk.com/cdotlt!
Следующий конкурс «ФотоМоделька» - ВЕСНА 2017 пройдет в начале марта, прием заявок начнется уже в феврале! Для того, чтобы стать участником нужно в официальной группе Модельного агентства «Podium» vk.com/podiumtlt подать заявку и далее следовать рекомендациям и условиям конкурса.
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Участвуй и выигрывай!