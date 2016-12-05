Названы победители регионального конкурса «ФотоМоделька» - Зима 2017!

17 декабря в ТРК «Парк Хаус» состоялась торжественная церемония награждения победителей детского регионального конкурса «ФотоМоделька» - Зима 2017!

Конкурсная фото-сессия, организованная модельным агентством PODIUM, прошла в чудесной атмосфере, созданной сплоченной профессиональной командой:

Шикарные декорации были приготовлены творческим тандемом «Love Lab» vk.com/lovelabtlt;

Стилисты по имиджу Татьяна Майорова и Любовь Журавлева собрали чудесные образы участникам конкурса из новой зимней коллекции магазина детской одежды «Acoola»;

Стилисты Елена Имечем, Ирина Любимова, Ирина Широкова, Евгения Галиуллина, Ирина Таратушко завершили создание образа, расставив нужные акценты в макияже и прическе;

Замечательные фотографы, супер-профессионалы своего дела Юлия Тушницкая и Екатерина Боякова запечатлели очаровательных конкурсантов!

По итогам и процессу фото-сессии жюри были выбраны победители!  А приз зрительских симпатий, 3-е место выбирались с помощью голосования в  группе «Модельное агентство «Podium»

Каждый участник получил подарки и по 30 лучших обработанных фотографий!

Всем призерам были вручены шикарные призы от партнеров и организаторов конкурса:

  • От модельного агентства PODIUM vk.com/podiumtlt;
  • От детского парка "БОНИФАЦИЙ", ТРК Парк Хаус, 2ой этаж;
  • От кинотеатра MORI – CINEMA, ТРК Парк Хаус;
  • Ручной Zоопарк, ТРК Парк Хаус 2 этаж vk.com/zootol;
  • Самый сладкий подарок от «Шоколадной Идеи» Евгении Гурыдиной – эксклюзивный бельгийский шоколад ручной работы и шоколадные фонтаны! vk.com/sweet_life_2010
  • От мастерской «Ива» - украшения и аксессуары, выполненные вручную с использованием натуральных материалов vk.com/ivanature;
  • От Levi Margo - мыло ручной работы vk.com/giftstogliatty
  • От Семейной творческой мастерской «Васильки» vk.com/best_vasilek
  • От PEOPLESSAFE - часы-телефон с GPS наблюдением для детей vk.com/ppeoplessafe
  • От веревочного парка ГАММИ vk.com/gammypark_tlt;
  • От Хобби-room – картины по номерам vk.com/hobbyroom63.

В этот раз победителями стали:

Губнова Полина и Михайлова Анастасия – 1 место!

Бусловский Елизар и Новикова Екатерина – 2 место!

Алюшева Виктория и Овчарова Кристина – 3 место!

Поздравляем!!!

Финал конкурса – Церемония награждения победителей, получилась самой, что ни на есть новогодней! Дети-модели агентства PODIUM поразили зрителей своим умением не только красиво показывать одежду, но и креативно подходить к этому действу! Сальто в показе? Легко!

А самые маленькие  воспитанники школы моделей дебютировали в показе «Новогодний бал» под чарующую музыку Чайковского «Щелкунчик»!

Конечно же, были конкурсы и зимняя лотерея с супер-призами: 
- Фото-сессия от профессионального фотографа Екатерины Бояковой - vk.com/id1409219, vk.com/fotoizbushka!
- Фото-сессия от профессионального фотографа Юлии Тушницкой - vk.com/yulia1608, m.vk.com/fotobyjuliet!
- Картина-раскраска по номерам от сети магазинов Хобби ROOM (размер 40*50см) - vk.com/hobbyroom63!
- Сертификат на шопинг-сопровождение от профессионального стилиста Татьяны Майоровой - vk.com/tatiana_maior!
- Сертификат на 1000 рублей на посещение Семейного развлекательного центра «Сказочный город» - vk.com/skazgorod!
- Сертификат от Модельного агентства PODIUM на месяц обучения в Школе моделей PODIUM - vk.com/podiumtlt!
- Фоторамка «Семья» от Дизайнерских Фишек в Тольятти - vk.com/club122210533!
- Сертификат на посещение любого Мастер-класса от Фабрики идей «CLEVER» - vk.com/cclevertlt!

- Сертификат на месяц посещения спортивной секции по бразильскому боевому искусству КАПОЭЙРА - vk.com/cdotlt!

Следующий конкурс «ФотоМоделька» - ВЕСНА 2017 пройдет в начале марта, прием заявок начнется уже в феврале! Для того, чтобы стать участником нужно в официальной группе Модельного агентства «Podium» vk.com/podiumtlt подать заявку и далее следовать рекомендациям и условиям конкурса.

Не пропусти!

Участвуй и выигрывай!
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  3. 27.12.2016 13:09 [152] (0)
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