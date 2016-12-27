Никита Филатов представит «Ладу» на Матче всех звезд КХЛ

КХЛ назвала имена 12 игроков, которые примут участие в Матче всех звезд в Уфе по решению лиги. В число этих игроков вошел форвард «Лады» Никита Филатов. Он выступит за сборную дивизиона Харламова.

Первые 16 игроков-участников Матча Звезд КХЛ были выбраны по итогам голосования болельщиков. Следом прошло голосование журналистов, по результатам которого были выбраны еще 12 игроков. Всего в каждой из команд выступят по 11 хоккеистов: 1 вратарь, 9 полевых игроков и по одному из четырех лучших участников Кубка Вызова МХЛ, который состоится 15 января в рамках Недели Звезд Хоккея.

Матч всех звезд состоится 21-22 января в Уфе.

В этом сезоне на счету Никиты Филатова 15 голов и 17 результативных передач в 44 матчах за «Ладу». Он является лучшим бомбардиром и снайпером тольяттинского клуба.