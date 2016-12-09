В Тольятти пьянка двух знакомых закончилась дракой на палках

Инцидент произошел в квартире на улице Революционной в Автозаводском районе. По версии сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый –  ранее судимый хозяин квартиры 1987 года рождения, распивал спиртные напитки со своим знакомым. Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Владелец жилища подозревается в том, что избил своего 50-летнего гостя палкой.

О госпитализации потерпевшего работники медучреждения сообщили в дежурную часть отдела полиции №21 Управления МВД России по г. Тольятти.

В настоящее время по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
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  3. 27.12.2016 13:54 [92] (0)
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