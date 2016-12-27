В мэрии вручили дипломы организациям, заявившим о Тольятти на высоком уровне

26 декабря на аппаратном совещании в мэрии власти города отметили дипломами организации, продукция которых вошла в сотню лучших товаров России.

В рамках конкурса «100 лучших товаров России» 2016 года в номинации «Продовольственные товары» дипломы получили компании «Жигулевский водочный завод» и «Тольяттимолоко». Генеральный директор последней Максим Обуховский также был удостоен почетного знака «За достижения в области качества», сообщают "Городские ведомости".

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» диплом лауреата получил Тольяттинский государственный университет. «Ваши разработки – это ноу-хау, которыми Тольятти может по праву гордиться. Отрадно, что в нашем городе есть университет, который развивает, в том числе, и прикладные виды продукции», — отметил Алексей Бузинный, вручая награду проректору ТГУ по научно-инновацонной деятельности Сергею Петерайтису.

Оценку представленных на конкурс товаров на областном уровне и их отбор на федеральный этап проводит региональная комиссия по качеству, возглавляемая мэром Сергеем Андреевым. Как отметила директор ФБУ «Тольяттинский ЦСМ», заместитель председателя комиссии Любовь Брыткова, за 19 лет существования конкурса его финалистами стали 49 предприятий Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района Самарской области.