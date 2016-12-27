Ночью в одном из дворов в 19 квартале сгорел «Опель» (фото)

В 19 квартале Автограда сгорел автомобиль. Сообщение о возгорании поступило огнеборцам около 5 утра 26 декабря.

Сотрудники МЧС выехали на указанный адрес - Южное шоссе, 59. Несмотря на оперативное прибытие, автомобиль "Опель" спасти не удалось. Салон легковушки выгорел полностью.

По словам жителей дома, пожарных вызвали чуть запоздало. Все произошло настолько быстро и без шума, что до последнего никто не видел, что машина горит, сообщает паблик "Происшествия Тольятти".

Причину возгорания установит инспектор дознания.

Фото: "Происшествия Тольятти".