Владельцам гражданского оружия напоминают о сроках его перерегистрации

Уважаемые владельцы гражданского оружия!

Отдел лицензионно-разрешительной работы (по г. Жигулевску, Тольятти и Ставропольскому району) Управления Росгвардии по Самарской области обращает Ваше внимание на сроки действия разрешительных документов на оружие. Напоминаем Вам о необходимости подачи документов на продление за месяц до окончания срока их действия. В случае несвоевременного продления разрешительных документов Вы будете привлечены к административной ответственности за нарушение сроков перерегистрации оружия.

Напоминаем Вам, что заявления о получении лицензий, получении и продлении разрешений, а также уведомления о предстоящей продаже оружия Вы можете подать посредством сети интернет на портале Госуслуги. ру. Зарегистрироваться на портале государственных услуг можно в любом МФЦ города.

Для Вашего удобства ОЛРР (по г.Жигулевску, Тольятти и Ставропольскому району) Управления Росгвардии по Самарской области будет осуществлять прием граждан:

6 января 2017 года с 9.00 до 15.00 (без перерыва на обед)

7 января 2017 года с 9.00 до 12.00 (без перерыва на обед)

Телефон для справок: 34-65-05.