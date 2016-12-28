Владельцам гражданского оружия напоминают о сроках его перерегистрации

Уважаемые владельцы гражданского оружия!

Отдел лицензионно-разрешительной работы (по г. Жигулевску, Тольятти и Ставропольскому району) Управления Росгвардии по Самарской области обращает Ваше внимание на сроки действия разрешительных документов на оружие. Напоминаем Вам о необходимости подачи документов на  продление за месяц  до окончания срока их действия. В случае несвоевременного продления разрешительных документов Вы будете привлечены к административной ответственности за нарушение сроков перерегистрации оружия.

Напоминаем Вам, что заявления о получении лицензий, получении и продлении разрешений, а также уведомления о предстоящей продаже оружия Вы можете подать посредством сети интернет на портале Госуслуги. ру. Зарегистрироваться на портале государственных услуг можно в любом МФЦ города.

Для Вашего удобства ОЛРР (по г.Жигулевску, Тольятти и Ставропольскому району) Управления Росгвардии по Самарской области  будет осуществлять прием граждан:

6 января 2017 года с 9.00 до 15.00 (без перерыва на обед)

7 января 2017 года с 9.00 до 12.00 (без перерыва на обед)

Телефон для справок: 34-65-05.
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  3. 28.12.2016 07:34 [121] (0)
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