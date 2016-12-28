Сегодня начальник О МВД России по Ставропольскому району ответит на вопросы граждан

Согласно распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова, на территории губернии на постоянной основе работают «прямые телефонные линии» с руководителями подразделений органов внутренних дел.
В Ставропольском районе на прямую связь с населением выходят заместители начальника О МВД России по Ставропольскому району. Любой желающий может задать волнующий его вопрос и получить на него компетентный ответ!
28 декабря в «прямой телефонной линии» примет участие начальника О МВД России по Ставропольскому району полковник полиции Ятайкин Вадим Анатольевич.
Задать интересующие Вас вопросы Вы можете по телефону:
(8482) 28-17-26 с 10:00 до 13:00.