Тольяттинские водители игнорируют соблюдение ПДД даже в присутствии сотрудников ГИБДД

23 декабря с 15 до 18 часов вблизи пешеходных переходов в Автозаводском районе несли службу инспекторы ДПС отдельного батальона – их главной задачей являлось предупреждение и выявление нарушений ПДД, как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей, а также профилактика таких дорожных происшествий.

Присутствие инспекторов ДПС не сдержало нарушителей правил дорожного движения. Если пешеходы все-таки переходили проезжую часть в установленных местах, то этого нельзя сказать о водителях, в отношении 4 человек применены меры административной ответственности. Штраф за данное правонарушение составляет 1500 рублей.

Кроме того, инспекторы ДПС при проведении профилактической работы с участниками дорожного движения, вручали памятки с правилами и использовали специальные громкоговорящие устройства, установленные на патрульных автомобилях Госавтоинспекции.

К сожалению, нет возможности организовать несение службы инспекторами на всех пешеходных переходах нашего города, поэтому и водители и пешеходы продолжают нарушать Правила и происшествий с участием пешеходов избежать не удается, отмечают в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти. В этом году на пешеходных переходах погибло 9 пешеходов, 134 получили ранения. происшествий на пешеходных переходах остается большим и составляет 36% от общего количества ДТП с участием пешеходов.