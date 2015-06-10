Мэрия: О назначении студентам социальной стипендии с 1 января

С 1 января 2017 года, в связи с изменением ФЗ «Об образовании», получать социальную стипендию смогут только те малоимущие студенты, семьям которых (или самому студенту) назначена государственная социальная помощь. В соответствие с региональным законодательство м право на получение социальной помощи имеют следующие категории малоимущих семей:

- семьи с детьми в возрасте до шестнадцати лет (обучающимися общеобразователь ных учреждений - до окончания обучения, но не старше восемнадцати лет);

- семьи с детьми (обучающимися средних профессиональных и высших образовательных учреждений до окончания обучения, но не старше двадцати трех лет), у которых один из родителей является неработающим инвалидом или оба - неработающие пенсионеры;

- семьи с неработающими пенсионерами или инвалидами;

- одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды.

По информации ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа», социальная помощь в Самарской области предоставляется управлением соцзащиты населения в виде социального пособия, либо центром социального обслуживания инвалидов и пенсионеров в виде денежной выплаты по социальному контракту.

Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии также сообщает, что федеральным законодательством также предусмотрены иные виды государственной социальной помощи (набор социальных услуг, доплата к пенсии), которые предоставляются через отделения Пенсионного фонда РФ.

Адреса отделов назначения адресной социальной помощи:

Автозаводский район:

- б-р Орджоникидзе,16 (1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 9, 11 кварталы, 3-е комплексное общежитие) тел. 54-30-76;

- б-р Кулибина, 2 (2 квартал, 1 и 2 комплексные общежития) тел. 54-32-26;

- б-р Буденного, 6 (7,8 кварталы) тел. 54-33-03;

- б-р Луначарского, 3 (10,19 кварталы) тел. 54-33-01;

- ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварталы) тел. 54-34-31, 54-43-53;

- б-р Космонавтов, 4 (15, 18 кварталы) тел. 54-37-02;

Центральный район:

– ул. Голосова,99, тел. 54-31-56; 54-46-52;

Комсомольский район:

– ул. Матросова,19 «д», тел. 54-46-94; 54-30-69.