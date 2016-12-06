Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации при посещении массовых мероприятий

Приближаются новогодние праздники, в Самарской области и за её пределами будут проводиться различные массовые культурно-зрелищные мероприятия для детей и взрослых. В связи с этим Управление Роспотребнадзора Самарской области рекомендует следующее.

При посещении массовых зрелищных мероприятий не рекомендуется находиться вблизи чихающих, кашляющих людей. Старайтесь как можно реже прикасаться руками к носу, глазам. После посещения мест общего пользования тщательно вымойте руки с мылом.

Следует одевать детей с учетом погодных условий, не допуская их переохлаждения или перегрева (например, при катании на коньках или лыжах). Заболевшему ребенку посещать массовые мероприятия не стоит.

Как правило, в местах проведения массовых мероприятий организуется выездная торговля. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественного изделия (пищевых продуктов, игрушек и т.д.), потребитель вправе ознакомиться с документами, подтверждающими качество и безопасность товара, с информацией о продавце.

Если в состав кондитерских наборов входит детская игрушка, то она должна быть в индивидуальной промышленной упаковке.

При приобретении пиротехнических изделий необходимо потребовать документ, подтверждающий качество и безопасность (сертификат соответствия, декларация о соответствии), внимательно просмотреть срок годности.

При организации поездки группы детей автомобильным или железнодорожным транспортом обязательно наличие сопровождающих. Если время нахождения в пути более 3 часов, необходимо предусмотреть организацию питания путем использования «сухого пайка», в состав которого должны входить нескоропортящиеся пищевые продукты, разрешенные в детском питании. Кроме этого, должен быть организован питьевой режим с использованием бутилированной негазированной питьевой воды. При длительности поездки железнодорожным транспортом более суток организуется горячее питание в вагоне-ресторане. Согласно требованиям санитарного законодательства, при перевозке организованной группы детей железнодорожном транспортом обязательно наличие у членов группы справок об отсутствии инфекционных заболеваний. К поездке допускаются только здоровые дети, без признаков инфекционных заболеваний.

Желаем всем веселых праздников без неблагоприятных последствий для здоровья.