Как отличить поддельный алкоголь и что делать при отравлении метанолом

ТАСС поговорил с фельдшером скорой помощи, чтобы узнать, чем опасен метанол, что делать при отравлении и велика ли смертельная доза.

В чем опасность метилового спирта?

Метанол — технический спирт, который добавляют в растворители, средства бытовой химии. В ликеро-водочной и пищевой промышленности его использование запрещено из-за высочайшей токсичности. По словам фельдшера Дмитрия Белякова, 50 граммов метанола достаточно для смертельного исхода.

Одним из последствий отравления метиловым спиртом является потеря зрения. По словам фельдшера скорой помощи, часто даже если пострадавшего удается спасти, он остается слепым на всю оставшуюся жизнь.

Можно ли отличить метанол от этилового спирта?

Метиловый спирт часто используют в качестве заменителя этанола при производстве суррогатного алкоголя. К сожалению, отличить метиловый спирт от этилового по внешнему виду невозможно. По вкусу, запаху и цвету они идентичны. Поэтому так важно не покупать алкоголь, происхождение которого неизвестно.

Чтобы в домашних условиях проверить алкоголь на наличие метанола, можно провести несколько опытов.

Попробуйте поджечь крепкий напиток: у метанола цвет пламени будет зеленый, у этанола — синий.

Бросьте в бутылку кусок сырого картофеля: в метиловом спирте он окрасится в розовый оттенок, в этиловом останется белым. Этот эксперимент имеет смысл проводить только с прозрачным напитком.

Накалите на огне и опустите в жидкость медную проволоку: в метаноле появится резкий неприятный запах формальдегида, этанол практически не пахнет.

Какими бы ни были результаты тестов, если продукция вызывает у вас сомнения, лучше вообще отказаться от ее употребления.

Как метанол действует на организм?

Метиловый спирт очень быстро всасывается в желудке. Его токсичные продукты распада (муравьиная кислота и формальдегид) поражают внутренние органы, в первую очередь почки, и центральную нервную систему, в частности сетчатку глаз и зрительный нерв.

По каким симптомам можно понять, что человек отравился метанолом?

Основным признаком отравления именно метиловым спиртом является ухудшение или мерцание зрения вплоть до его полной потери.

Помимо этого наблюдаются головные боли и головокружение, рези в животе, тошнота и рвота.

Что делать при отравлении?

В первую очередь нужно вызвать скорую помощь. Еще до ее приезда можно начать промывание желудка: выпить воды и вызвать рвоту. После этого пострадавшему можно дать антидот.

По словам фельдшера скорой помощи, противоядием к метиловому спирту является этиловый. Однако важно помнить, что этанол — это не лечение. По-настоящему помочь пострадавшему при отравлении метанолом могут только медики в условиях больницы.

Опасность метанола заключается в его быстром действии на организм, иногда человека просто не успевают спасти, поясняет Дмитрий Беляков. Например, у 40-летнего мужчины весом примерно 80 кг смерть может наступить уже через час.

Какие еще спирты опасны?

По словам Дмитрия Белякова, любые спирты, кроме этилового, токсичны. Но даже его стоит пить в меру. Поэтому мы советуем вам не злоупотреблять на Новый год спиртными напитками и покупать алкоголь только в специализированных магазинах.