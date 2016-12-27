Полицейские задержали в Жигулевске тольяттинца с 3 килограммами наркотиков (фото)

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области задержали с поличным жителя Тольятти 1992 года рождения. Он подозревается в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ.

Оперативную разработку предполагаемого злоумышленника стражи правопорядка вели с сентября 2016 года. Получив информацию о том, что он может быть причастен к противоправной деятельности, полицейские установили за ним наблюдение, отрабатывали круг общения и связи подозреваемого. В результате сотрудники органов внутренних дел задержали молодого человека около одной из остановок общественного транспорта в Жигулевске. Досмотр в присутствии понятых подтвердил имеющуюся у полицейских информацию – в пакете, который нес задержанный, было обнаружено и изъято порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это наркотик синтетического происхождения массой более 2 килограммов 970 граммов.

По признакам состава преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Приготовление к сбыту наркотических средств в крупном размере», возбуждено уголовное дело. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Стражи правопорядка полагают, что это не единственный преступный эпизод в криминальной биографии предполагаемого злоумышленника. В настоящее время полицейские проверяют молодого человека на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает облГлавк.