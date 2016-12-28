Житель Тольятти подозревается в том, что ударил знакомого ножом

В дежурную часть отдела полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о том, что в больницу с ножевым ранением поступил мужчина 1987 года рождения. Для выяснения деталей произошедшего по адресу, откуда был доставлен пострадавший - в квартиру дома, расположенного на улице Ново-Садовой в поселке Поволжский, прибыли сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшим является приятель хозяина жилища. Согласно предварительной версии сотрудников органов внутренних дел, во время совместного употребления спиртного между мужчинами возник конфликт. Предполагаемый злоумышленник 1966 года рождения подозревается в том, что в ходе ссоры ударил своего знакомого ножом.

Подозреваемого задержали участковые уполномоченные полиции. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято и приобщено к другим уликам, изъятым полицейскими. Ведется следствие.