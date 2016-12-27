Житель Тольятти осужден на 6 лет за закладывание наркотиков в тайники

Прокуратурой Октябрьского района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего тольяттинца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Судом установлено, что в сентябре 2016 года мужчину задержали сотрудники полиции в связи с распитием пива на улице. В ходе составления протокола сотрудники полиции обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека. При досмотре у него были обнаружены и изъяты 16 свертков с наркотическим средством общей массой более 22 грамм.

Мужчина пояснил, что в начале сентября 2016 года он нашел работу в сети Интернет, которая заключалась в получении наркотического средства и распределении его по тайникам - «закладкам». За каждую «закладку» он должен был получить 200 рублей. В день задержания подсудимый успел сделать три «закладки» и направить заказчику фотографии тайников, сообщили в областной прокуратуре.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.