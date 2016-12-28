Ставропольские полицейские провели ежегодную акцию «Полицейский Дед Мороз»

В преддверии празднования Нового года Отдел МВД России по Ставропольскому району совместно с членами Общественного совета провел благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз», направленную на оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Сотрудники Ставропольского отдела полиции уже не первый год оказывают помощь подшефным. Стражи порядка организуют для ребят спортивные и патриотические праздники, приглашают на экскурсии в подразделения полиции, проводят для воспитанников правовоспитательные лекции и викторины.

Хорошей традицией стали встречи в преддверии Нового года полицейских с подшефными из школы-интерната № 3 поселка Солнечная поляна. Ребята как всегда подготовили для сотрудников ОВД веселую концертную программу. Предновогодняя встреча прошла в яркой праздничной атмосфере. В мероприятии приняли участие около 60 детей. Вместе со сказочными героями ребята пели, танцевали, участвовали в конкурсах и водили хороводы вокруг елки.

После новогоднего представления заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) подполковник полиции Андрей Малашкевич совместно с начальником по делам несовершеннолетних подполковником полиции Оксаной Ткаченко подарили ребятам подарки и поздравили с наступающим праздником: «Мы хотим пожелать вам расти здоровыми, умными и счастливыми. Пусть каждый день будет озарен вашей улыбкой. Верьте в чудеса, и они обязательно с вами произойдут».