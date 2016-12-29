Тольяттинцы могут принять участие в конкурсе «Серафимовский учитель-2016/2017»

До 1 февраля 2017 года продолжится приём заявок на конкурс «Серафимовский учитель-2016/2017». К участию приглашаются работники образовательных организаций, организаций культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных учреждений, медицинских, а также средств массовой информации.

Конкурс проводится Фондом преподобного Серафима Саровского при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Для победителей конкурса предусмотрены 3 вида наград – почётное звание «Серафимовский учитель», лауреат педагогической премии Фонда, поощрительная премия.

Награждение проводится в Святото-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре (с. Дивеево Нижегородской области). Кроме того, лучшие работы публикуются в сборниках образовательных программ, включая методический материал.

С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте благотворительного фонда Серафима Саровского.