С Нового года вход на матчи гандбольной «Лада» станет платным

С Нового, 2017 года вход на все календарные игры в УСК «Олимп» с участием команды «Лада» становится платным, сообщает пресс-служба клуба. Запуск продаж намечен на 28 декабря 2016 года.

Приобретать билеты можно будет в кассах города (ТЦ «Русь на Волге», ТРЦ «Капитал», магазин О’КЕЙ (ул. Борковская, левое крыло), ДК «Тольятти», «ДКиТ», ТЦ «Аэрохолл»), а также с помощью электронной онлайн-системы www.bilettlt.ru. С 9 января 2017 года планируется старт продаж билетов в кассе манежной части УСК «Олимп».

Реализация билетной программы, которая начнет действовать в тольяттинском гандбольном клубе с января 2017 года, – мера необходимая, поскольку:

1. в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ клуб обязан строго упорядочить допуск зрителей на арену во время организации массовых мероприятий (обеспечить пропускной режим) в целях предотвращения возможных эксцессов и происшествий, обеспечив тем самым безопасность зрителей;

2. в связи с ростом популярности данного вида спорта у жителей и гостей нашего города, трибуны УСК «Олимп» уже не всегда способны вместить всех желающих посетить игру с участием любимой команды.

Обеспечить безопасное и комфортное пребывание во время посещения гандбольных матчей с участием команды «Лада» возможно только путем распространения билетов с указанием конкретных зрительских мест.

Ценовая политика билетной программы предусматривает гибкий подход к определению стоимости посещения того или иного матча. Цена будет зависеть от вида соревнования, а также рейтинга участвующих команд, и варьироваться до конца текущего спортивного сезона в диапазоне от 50 до 150 рублей (смотреть прейскурант). В связи с началом продаж билетов действует специальная акция: бесплатный входной билет (14 января на матч Кубка ЕГФ и 18 января на матч чемпионата России) – только первым 100 пришедшим из следующей категории граждан:

· пенсионеры;

· ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

· инвалиды I и II групп;

· инвалиды с повреждениями опорно-двигательного аппарата, лишенные полноценной возможности передвигаться самостоятельно, с одним сопровождающим;

· инвалиды-колясочники с одним сопровождающим.

Бесплатный билет можно приобрести в кассе УСК «Олимп» только при предъявлении соответствующих документов: пенсионного удостоверения, других документов, подтверждающих принадлежность посетителей к указанной категории.

Дополнительную информацию по приобретению билетов можно будет получить по тел. 8 (8482) 619-119.