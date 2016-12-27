Валокордин, зеленку и йод могут начать продавать по рецепту

Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала 2017 года, считает вице-премьер Александр Хлопонин. "Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту", - приводит его слова ТАСС.

Вице-премьер добавил, что в данный момент идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты. "Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения - однозначно", - заключил Хлопонин.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что уже приняты меры, которые регламентируют передачу в аптеках потребителям лекарств, содержащих спиртовые настойки. "Это и количественный учет - не больше двух в руки, это объем самой тары, в которой эти препараты выпускаются, - маленькие пузырьки", - привела примеры министр. По ее словам, сейчас "активно обсуждается вопрос о возможном рецептурном отпуске". "Он не бесспорный, он должен быть оценен с разных сторон, поскольку пожилые люди, являющиеся основными потребителями, валокордина, корвалола, боярышника и других, естественно, привыкли к тому, что эти препараты под рукой, это препараты каждого дня", - заметила Скворцова.