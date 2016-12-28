«Лада» и «Салават Юлаев» порадовали тольяттинцев градом шайб

В последнем матче перед новогодними праздниками "Лада" встречалась с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Уже на первой минуте уфимец Энвер Лисин убежал к воротам "Лады", но Эдгарс Масальскис выручил свою команду. А вот волжане первый же свой момент реализовали: Денис Зернов поборолся с защитниками, голкипер гостей Никлас Сведберг неудачно для себя отбросил шайбу, ее вновь подобрал Зернов, и, объехав ворота, закатил ее в сетку - 1:0. Через несколько минут трибуну вновь зашлись в восторге: Виктор Комаров на дальней штанге слету переправил шайбу в ворота гостей после передачи Никиты Филатова - 2:0.

Гости и не думали отдавать инициативу - они методично атаковали с флангов, но до поры до времени шайба просто не шла в ворота "Лады". Но 12 минута все же порадовала приехавших в Тольятти болельщиков "Салавата". Воспитанник тольяттинской хоккейной школы Игорь Григоренко отобрал шайбу в зоне "Лады" и бросил - шайба от вратаря влетела в ворота - 2:1. Казалось, теперь своего уфимцы уже не упустят, но резкая атака "Лады" на исходе 12-й минуты, бросок Александра Мокшанцева, добивания Василия Стрельцова и счет становится 3:1. А спустя две минуты и вовсе стало попахивать разгоромом - "Лада" организовала выход "1 на 1" в меньшинстве: Василий Стрельцов в борьбе с защитником отправил шайбу в ворота - 4:1. После этого место в них занял Андрей Гаврилов.

Во втором периоде команды снизили темп атак. "Салават" словно приходил в себя, а "Лада" ждала моментов для атак и на 37-й минуте волжане реализовали большинство: Андрей Иванов отобрал шайбу у защитника гостей, отдал ее Антону Шенфельду, а тот вывел на завершающий бросок Никиту Филатова - 5:1.

В начале третьей двадцатиминутки Георгий Белоусов и Максим Рыбин буквально смяли оборону гостей на "пятаке", и Рыбин довел счет до неприличного - 6:1. Казалось, что команды могут спокойной доигрывать матч, но у гостей было свое мнение на этот счет. За четерые минуты они смогли сократить отставание в счете до двух шайб! На 45-й минуте Дмитрий Мальцев сократил счет точным броском со средней дистанции, на 48-й минуте Энвер Лисин реализовал большинство, на 49-й Дмитрий Макаров сделал счет 6:4.

На площадке началась игра нервов, гости, почуяв привкус камбека, буквально смяло ворота "Лады". За 3.20 до окончания гости, находясь в большинстве, заменили голкипера шестым полевым игроком. В этот момент Эдгарс Масальскис каким-то чудом отразил шайбу после броска в упор Линуса Умарка. Уфимцы продолжили атаковать, а голкиперу "Лады" и полевым игрокам пришлось немало потрудиться, чтобы сдержать этот натиск, но к чести тольяттинцев они выдержали штурм и завоевали важные очки, одержав победу над одним из ведущих клубов "Востока".

Фото: ХК "Лада".