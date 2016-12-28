Ревнивая тольяттинка ударила своего сожителя ножом

В полицию поступило сообщение от работников больницы, которые сообщили о госпитализации с ножевым ранением мужчины 1980 года рождения.

Для выяснения деталей случившегося по адресу, откуда был доставлен потерпевший, прибыли сотрудники органов внутренних дел. Преступление произошло в квартире дома на улице Льва Толстого. Согласно предварительной версии следователей, у потерпевшего произошел конфликт с его сожительницей. Причиной ссоры стала ревность. Задержанная стражами правопорядка местная жительница 1981 года рождения подозревается в том, что ударила своего сожителя ножом.

По признакам умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. По данным полицейских, в прошлом предполагаемая злоумышленница уже привлекалась к ответственности за совершение аналогичного деяния, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Орудие преступления изъято и приобщено к другим собранным полицейскими материалам. Ведется следствие.  
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 28.12.2016 11:02 [127] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus