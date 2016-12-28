Компания «ЛАДА Спорт» выпустила 10-тысячный автомобиль

26 декабря с конвейера компании «ЛАДА Спорт» сошел 10-тысячный автомобиль. Им стала модель LADA Granta Drive Active, сообщает пресс-служба предприятия.

Комплектация Drive Active была запущена в начале ноября этого года. На сегодняшний день реализовано более двухсот автомобилей LADA Kalina/Granta Drive Active. Автомобили в данной комплектации оснащены минимальным «спортпакетом», при этом, на автомобилях Drive Active установлен серийный 16-клапанный двигатель (без доработок), мощностью 106 л.с.; барабанные задние тормоза.

Рубеж в 10 тысяч автомобилей компания «ЛАДА Спорт» преодолела менее чем за четыре года. Первые спортивные «Гранты» для дорого общего пользования стали производиться в конце февраля 2013 года. Позже модельную линейку серийной продукции пополнили Kalina Sport, затем Kalina NFR, который сегодня является самым мощным серийным автомобилем LADA (136 л.с.).