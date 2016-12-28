Компания «ЛАДА Спорт» выпустила 10-тысячный автомобиль

26 декабря с конвейера компании «ЛАДА Спорт» сошел 10-тысячный автомобиль. Им стала модель LADA Granta Drive Active, сообщает пресс-служба предприятия.

Комплектация Drive Active была запущена в начале ноября этого года. На сегодняшний день реализовано более двухсот автомобилей LADA Kalina/Granta Drive Active. Автомобили в данной комплектации оснащены минимальным «спортпакетом», при этом, на автомобилях Drive Active установлен серийный 16-клапанный двигатель (без доработок), мощностью 106 л.с.; барабанные задние тормоза.

Рубеж в 10 тысяч автомобилей компания «ЛАДА Спорт» преодолела менее чем за четыре года. Первые спортивные «Гранты» для дорого общего пользования стали производиться в конце февраля 2013 года. Позже модельную линейку серийной продукции пополнили Kalina Sport, затем Kalina NFR, который сегодня является самым мощным серийным автомобилем LADA (136 л.с.).
  1. АВТОВАЗ
  2. TLT.ru
  3. 28.12.2016 12:07 [116] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus