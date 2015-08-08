В Тольятти продолжают дорожать огурцы и томаты и дешевеют цитрусовые

По данным оперативного мониторинга в период с 23 по 28 декабря текущего года, в наблюдаемых торговых объектах, цены на большинство продовольственны х товаров первоочередного спроса практически не изменились. Вместе с тем, в отдельных наблюдаемых торговых объекта продолжилось незначительное повышение розничных цен на свежие огурцы, томаты и снижение розничных цен на перец, мандарины, апельсины.

В указанный период на наблюдаемых АЗС произошло повышение розничных цен на бензин марки АИ-92 (на 0,30 руб./литр), на дизельное топливо (от 0,40 до 0,50 руб./литр).
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  3. 28.12.2016 12:27 [100] (0)
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