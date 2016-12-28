«Ростех» конвертирует в акции весь долг АВТОВАЗа в 51 миллиард рублей

ГК "Ростех" на втором этапе рекапитализации АВТОВАЗа планирует конвертировать в акции весь долг компании перед госкорпорацией в размере 51 млрд рублей, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"У нас второй этап (рекапитализации) запланирован до июля 2017 года. Мы конвертируем те займы, которые были сделаны и альянсом (Renault-Nissan), и "Ростехом". У альянса где-то 34 миллиарда рублей, и у нас еще 51 миллиард рублей", - сказал он.

Таким образом, на втором этапе рекапитализации долги АВТОВАЗа перед "Ростехом" и Renault в размере 51 и 34 млрд рублей соответственно будут конвертированы в капитал компании.

Чемезов пояснил, что после завершения этой процедуры совместное предприятие альянса Renault-Nissan и "Ростеха" Alliance Rostec Auto B.V. будет владеть "порядка 95%" АВТОВАЗа. При этом, как отметил Чемезов, "Ростех" сохранит за собой блокпакет предприятия.

Также во вторник АВТОВАЗ сообщил о завершении размещения 2,9 млрд акций в рамках допэмиссии (из 3,281 млрд запланированных) и привлечении 26,141 млрд рублей. Всего в рамках допэмиссии может быть привлечено до 29,5 млрд рублей, итоги всего процесса будут известны 30 декабря.