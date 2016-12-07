К Новому году сеть 4G «МегаФона» в Тольятти начала работать «шире и глубже»

Технические специалисты компании «МегаФон» запустили в Тольятти более ста базовых станций 4G, работающих в частотном диапазоне 1800 МГц. Это позволило увеличить скорость передачи данных и зону покрытия сети четвертого поколения.

В настоящее время сеть 4G «МегаФона» в Тольятти имеет, образно говоря, два «слоя»: «базовая» частота 800 МГц обеспечивает высокое проникновение сигнала и широкое покрытие, а новые передатчики 1800 МГц повышают скорость доступа в интернет. По сути, оба названных показателя увеличены после технических работ в 1,5-2 раза. Теперь во многих сложных для сигнала помещениях отпала необходимость «ловить» сеть, например, перенося мобильное устройство ближе к окну.

«Еще одно преимущество двуслойной сети заключается в том, что она может спокойно выдерживать значительно большие нагрузки, что особенно актуально накануне новогодних праздников. Даже в периоды максимальной активности абонентов – обычно это вечерние часы и выходные дни – благодаря дополнительной частоте 1800 МГц средние скорости доступа будут достаточно высокими, чтобы пользователи не ощущали никаких неудобств», – комментирует директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

Завершение 2016 года стало хорошим временем не только для использования возросших скоростей 4G-интернета, но и для обновления своих мобильных устройств. Вплоть до 31 января 2017 года в салонах «МегаФона» и интернет – магазине оператора будет идти новогодняя распродажа: десятки моделей смартфонов можно приобрести в подарок близким со скидкой до 50%. Так, Moto G LTE стал дешевле на 27%, а флагманские Moto X Force LTE и Moto X Style LTE – на 20%.

Материал размещен на правах рекламы