В Тольятти во время пьянки сын напал с ножом на мать

Ссора между сыном и матерью закончилась возбуждением уголовного дела. Из материалов уголовного дела следует, что инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Победы в Центральном районе Тольятти.

Как сообщили в облГлавке, мужчина 1985 года рождения распивал спиртные напитки в компании своей 50-летней матери. В ходе застолья между ними возник конфликт. Задержанный оперативниками ранее судимый местный житель подозревается в том, что во время ссоры ударил женщину ножом в живот.

Стражи правопорядка изъяли предполагаемое орудие преступления. Мужчина был задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы.

По признакам умышленного причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник задержан.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 28.12.2016 14:18 [63] (0)
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