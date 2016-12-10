GM-АВТОВАЗ c 1 января повысит цены на Chevrolet NIVA

C 1 января 2017 года повышаются рекомендованные розничные цены на автомобили Chevrolet NIVA всех комплектаций, сообщили в пресс-служе GM-АВТОВАЗ.

Таким образом, стоимость автомобилей Chevrolet NIVA L составит 584.000,00 рублей, LC — 625.000,00 рублей, LE — 667.000,00 рублей, LE+ — 710.000,00 рублей, GL — 663.000,00 рублей, GLC — 697.000,00 рублей, LE «Камуфляж» — 677.000,00 рублей, LE+ «Камуфляж» — 720.000,00 рублей, специальная серия Special Edition — 710.000,00 рублей.

Повышение цен на автомобили связано с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами.