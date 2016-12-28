Россияне назвали самые острые социальные проблемы

Самыми острыми проблемами россияне считают низкие зарплаты и коррупцию, также они обеспокоены ситуацией в экономике, в сферах образования и здравоохранения, приводят РИА Новости результаты опроса ВЦИОМ.

Больше всего тревожат респондентов низкие зарплаты (18% опрошенных), ситуация в экономике в целом (18%), а также в сфере здравоохранения(17%). Кроме того, у опрошенных вызывает беспокойство образовательная (11%) и социальная политика (9%), низкие пенсии (8%), коррупция и бюрократия (8%).

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова рассказала, что по сравнению с предыдущим годом россияне назвали в полтора раза больше проблем. Это говорит о том, что эмоциональная напряженность в обществе возрастает, считает она.

Опрос проведен в начале декабря 2016 года в 130 населенных пунктах, в нем приняли участие 1600 человек.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 28.12.2016 17:05 [84] (0)
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