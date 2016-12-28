В Тольятти появится экологический волонтерский центр.

29 декабря в нашем городе откроется центр «Гнездо». Новый проект поднимет уровень экологической культуры горожан и вовлечет их в решение локальных проблем, пишут «Городские ведомости».

В «Гнезде» будут проходить занятия по шести тематическим блокам: «Жилье», «Энергия», «Транспорт», «Питание», «Отходы», «Вода и бумага». Каждая тема включает в себя лекции, дискуссии, тренинги и мастер-классы. Кроме того, волонтеры центра будут организовывать экологические акции. В ближайшие месяцы тольяттинцы устроят фримаркет, начнут сбор макулатуры и использованных батареек.

Центр откроется 29 декабря в 13:00 на базе детской библиотеки №8 по адресу: ул. Л. Чайкиной, 71а. Организаторы расскажут всем желающим об экологических инициативах «Гнезда». Гости открытия рассчитают свой экологический след и познакомятся с основами «зеленого потребления».

Проект реализуется при поддержке Фонда Михаила Прохорова. Подробную информацию о «Гнезде» ищите здесь.
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  3. 28.12.2016 17:52 [103] (0)
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