В Самарской области узаконили свой отцовский праздник

Отцы Самарской области будут отмечать свой праздник в первую субботу ноября. Соответствующий закон приняла самарская губернская дума во вторник, 27 декабря, на заседании под председательством Виктора Сазонова, сообщает 63.ru.

Напомним, в России уже утвержден День матери. Его отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября. Что же касается праздника отцовства, его пока установили в нескольких субъектах России. Авторы законопроекта, члены комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции областного парламента надеются, что оба родительских праздника положительно повлияют на укрепление института семьи, сообщили в самарской губдуме.

Традиция чествовать отцов появилась в регионе 11 лет назад. По словам председателя комитета по законодательству, законности и правопорядку Самарской губернской думы Юрия Шевцова, ежегодно проходит праздничное мероприятие «Отец. Отчество. Отечество». Лучшим папам региона вручают знак общественного признания «Во славу отцовства». За восемь лет подобную награду получили 300 мужчин региона.