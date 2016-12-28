В Центральном районе открылся бесплатный каток

26 декабря на Центральной площади города открылся бесплатный каток для всех желающих, сообщает мэрия Тольятти.

Теперь у тольяттинцев появилось новое красивое место для катания на коньках - рядом с катком находится главная елка города. Лед огорожен снежными бортиками, площадь покрытия: 100 м2. Каток работает круглосуточно. Проката коньков пока нет, но, возможно, он будет организован в будущем.

Каток обустроен управлением потребительского рынка мэрии совместно с МП «Рынок Кунеевский». Главная цель организаторов: популяризация спорта среди подрастающего поколения.