В Тольятти состоялся финал первого чемпионата по футболу от «Золотой Лиги»

В минувшее воскресенье 25 декабря в поселке Приморский на крытом манеже академии им. Коноплева состоялся финал зимнего турнира по дворовому футболу. Организаторами этого чемпионата стала молодежная организация «Золотая Лига».

С 6 декабря команды вступили в борьбу за главный приз – победный кубок. Из двадцати команд лишь половина вышла на финишную прямую. В отличие от других зимних турниров Автограда по футболу пять команд из двадцати состояли из девушек, из них 2 вышли в финал. Юные спортсмены боролись за каждый гол, и уступать соперникам не собирались.

Финал проходил по Олимпийской системе. Команды сначала в парах выявляли победителей, а во втором туре соревновались по круговой системе. Победителями стали спортсмены из команды “Ливерпуль”, на вторую ступень пьедестала поднялась “Лада 2”, а третье место заняла команда “Fris”.

Гостей финала зимнего турнира «Золотой Лиги» ждала развлекательная программа: атлеты «Золотой Лиги» провели показательные выступления, а спортсмены из федерации капоэйра продемонстрировали свои лучшие номера.

Все участники были награждены подарками, им на память остались мячи и футболки. Победители Кубка Золотой Лиги получили спортивные костюмы и другие ценные призы.

Активисты движения «Золотая Лига» не собираются останавливаться на достигнутом, в ближайших планах у ребят еще много спортивных сюрпризов для Тольятти.