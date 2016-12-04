В Тольятти состоялся праздник детского бокса

24 декабря в тольяттинском клубе бокса «Гайдаровец» состоялось ежегодное соревнование на призы Деда Мороза. Этот детский боксерский турнир проводится уже на протяжении 36-ти лет, с самого основания клуба.

В этот день в клубном помещении «Гайдаровца» на улице Фрунзе, 35 было на удивление многолюдно, сообщает АСМ «СПОРТИКО». Камерный зал с трудом смог вместить всех желающих посмотреть на бокс в исполнении юных воспитанниковклуба. Зато можно было в деталях рассмотреть происходящее на ринге, по размерам чуть меньше стандартного. А началось все с построения участников и приветственных слов организаторов турнира. Ведущие тренеры клуба Юрий Александров и Михаил Дудко читали собравшимся стихи о боксе, как когда-то это делал легендарный создатель клуба Владимир Николаевич Макаров. Многие из выступавших поделилисьвоспоминаниями об этом замечательном человеке, тренере и педагоге.

Не обошлось и без Деда Мороза, который создал всем новогоднее настроение и раздарил подарки. В этом ему помогли попечители клуба и Общественная Академия национальной безопасности, оказавшие поддержку турниру. От имени президента ОАНБ, генерал-майора Александра Стефанова, его советник Сергей Макаров пожелал участникам успехов в жизни и в ринге, а также вручил ценные подарки и знаки признания спортивных заслуг тренерам, ветеранам «Гайдаровца» и председателю попечительского совета клуба РустямуЯкупову, а также соответствующую грамоту еще одной бескорыстной помощнице – директору ООО «Метростандарт» Венере Паймуллиной.

После этого настало время боев, которые никого не оставили равнодушным. Благодаря близости к рингу, публика могла слышать дыхание молодых бойцов, видеть всю гамму эмоций на детских лицах. Болельщики громкими аплодисментами встречали каждое результативное действие спортсменов. Судейство осуществляли ветераны клуба бокса «Гайдаровец», а роль рефери в ринге выполняли воспитанники клуба – кандидат в мастера спорта Никита Кузьмин и мастер спорта СухробШапагатов. Первую пару бойцов составили самые юные участники, проводившие свой первый в жизни бой – Лёва Дудко и Макар Петров. Три раунда по одной минуте стали серьезным испытанием для мальчишек, но они хорошо справились с этой задачей. Оба были достойны победы, и потому исход поединка вполне закономерен – боевая ничья!

Также вничью завершился и второй бой с участием Павла Антонова и Богдана Малькова – сына известного спортивного обозревателя Валерия Малькова. Судьям было непросто определить сильнейших, пары бойцов подобрались равные по силам, поэтому в пяти случаях из 13-ти была объявлена боевая ничья. В некоторых поединках чемпион определялся раздельным решением судей. Стоит отметить, что юные боксеры держались на ринге мужественно, терпели удары, а, если кто-то и плакал, то не прилюдно, а по-тихому, в раздевалке. Победители, которых судьи выявили в восьми поединках, достойны того, чтобы назвать их имена. Это Дмитрий Волокитин, Юрий Романов, Сергей Мельников, Владимир Додовский, Владислав Мацкевич, Владимир Китаев,Артем Анасенко, Владимир Кузнецов.

Всем участникам боев вручили медали, дипломы и подарки. Подводя итоги турнира, Михаил Дудко похвалил участников: «Дорогие наши мальчишки! Воля и мужество есть у всех вас, а поскольку они есть в таком возрасте, значит, будут с вами всегда!». Турнир на призы Деда Мороза, начинавшийся 36 лет назад с легкой руки Владимира Николаевича Макарова, учит все поколения «гайдаровских» мальчишек любить бокс, любить родной клуб и свое Отечество.